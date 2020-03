Coronavirus a Boscoreale: donna in ospedale, è una vicina dell’anziana morta ieri

Scoppia la paura Coronavirus a Boscoreale, dove nel pomeriggio un’ambulanza di contenimento con gli operatori del 118 protetti da tute e mascherine hanno prelevato una donna residente in via Gramsci, nel cuore cittadino. Secondo quanto appreso si tratterebbe di una vicina dell’anziana deceduta ieri nella città boschese prima vittima del Covid-19 nella località vesuviana. Anche la donna ricoverata oggi mostra sintomi che possono essere quelli del Coronavirus, e sarà chiaramente il tampone ad accertare o meno la positività.

Intanto, subito dopo l’intervento dei sanitari, nella zona è stato fatto partire, da parte della protezione civile, la sanificazione dell’intera area di via Gramsci, dove nel pomeriggio si è appunto svolto l’intervento di soccorso dei sanitari del 118, vigili del fuoco e polizia municipale, a una persona anziana trasportata in ospedale per accertamenti. Prima del decesso di ieri, Boscoreale faceva contare solo il caso di un infermiere affetto dal Covid-19 e che si trova tuttora a casa in isolamento domiciliare viste le condizioni non preoccupanti.