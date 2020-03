Coronavirus, 5 casi a San Giuseppe Vesuviano e altri tamponi in arrivo: «Rischiamo la zona rossa»

Altri tre casi di Coronavirus a San Giuseppe Vesuviano che arriva dunque a cinque persone positive. Ad annunciarlo il sindaco di San Giuseppe Vesuviano, Vincenzo Catapano, che aggiunge: «Qui rischiamo la zona rossa, ci sono decine di richieste di tamponi di persone con sintomi e che hanno avuto contatti con le persone risultate infette. A questo punto rischiamo di perdere il controllo della situazione e per noi potrebbero arrivare misure ancora più stringenti». Poi l’appello ai cittadini: «Ci sono ancora troppe persone in strada, dobbiamo capire che in questo modo perderemo i nostri cari». Un video lungo oltre 17 minuti, quello del primo cittadino, che da giorni è in strada insieme ai vigili per controllare il territorio. La situazione in città è comunque adesso molto difficile ed i casi di Covid-19 sembrano destinati ad aumentare.

