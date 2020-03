Confermato il primo caso di Coronavirus a Terzigno: è un uomo ricoverato a Boscotrecase

By

Confermato il caso di Coronavirus a Terzigno. A renderlo noto il sindaco. Francesco Ranieri: «M i ha contattato il Cotugno e mi ha confermato il ricovero di un uomo di Terzigno. Il soggetto ha gravi patologie pregresse, si trovava da quattro giorni all’ospedale di Boscotrecase per un problema cronico ai polmoni. Ho sentito già i familiari che fino ad ieri erano stati rassicurati. Nel frattempo in attesa di conferma dal nosocomio ho messo in isolamento i familiari e sto provvedendo a comunicare le generalità degli stessi al dipartimento di prevenzione», conclude il primo cittadino.