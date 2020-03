Caso di Coronavirus all’Avio di Pomigliano: 1100 dipendenti in apprensione

By

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Si ferma l’Avio di Pomigliano d’Arco: secondo quanto appreso c’è un caso positivo di Coronavirus che riguarda un impiegato. A dare la notizia è l’edizione online de Il Mattino. I dipendenti sarebbero stati avvisati in tarda mattinata ed il turno pomeridiano non è mai cominciato. Lo stabilimento conta in totale 1100 maestranze e adesso saranno le autorità a decidere chi dovrà essere effettuato il tampone ed a chi invece toccherà l’isolamento preventivo.