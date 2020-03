Boscoreale, primo morto e secondo contagio per Coronavirus

«Apprendiamo con dolore che anche a Boscoreale c’è il primo decesso di un cittadino Covid-19 positivo, affetto anche da altre gravi patologie. Rinnoviamo l’appello al rispetto delle regole per evitare il diffondersi del contagio». Con questo stringato messaggio sui social network il Comune di Boscoreale ha dato notizia del primo morto in città per Coronavirus. Secondo quanto appreso si tratterebbe di una donna anziana ricoverata già da qualche giorno all’ospedale di Boscotrecase e che solo poco prima di spirare aveva ricevuto l’esito positivo del tampone. Solo ieri il primo caso nella cittadina vesuviana, con un infermiere “Paziente 1” cittadino che al momento si trova a casa perché le sue condizioni non risultano gravi.

Vuoi restare sempre aggiornato sulle notizie della tua città? Iscriviti al nostro servizio Whatsapp CLICCA QUI PER SCOPRIRE COME FARE