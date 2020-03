Boscoreale, le “papere” del sindaco sul Coronavirus diventano virali ECCO IL VIDEO

Antonio Diplomatico, sindaco di Boscoreale, ha pubblicato un videomessaggio in cui dà alcuni consigli ai cittadini su come affrontare l’emergenza coronavirus. Il suo discorso, diffuso l’11 marzo, è però diventato virale non tanto per i contenuti, quanto per gli strafalcioni: “Coronarovirus” o “facc news”, per non parlare dei “sieropositivi”, solo per citarne alcuni. Il filmato è stato ripreso anche da Le Iene e da Repubblica tra gli altri.

