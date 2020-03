Boscoreale, la camorra spara e uccide al Piano Napoli: morto pregiudicato 30enne

Agguato in stile camorristico nella notte al Piano Napoli, dove però la matrice è ancora tutta da confermare. L’omicidio si è consumato in via Settetermini a Boscoreale, dove a perdere la vita è stato un pregiudicato 30enne di Torre Del Greco, Antonio Revieccio Sul posto sono intervenuti i carabinieri ed un’ambulanza. L’uomo è stato portato al pronto soccorso ma è morto poco dissanguato dopo essere stato centrato da una pallottola all’arteria femorale. I sicari hanno sparato in basso, è probabile che non volessero uccidere.

