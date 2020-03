Boscoreale, altri due casi di Coronavirus: negativa la donna di Via Gramsci ricoverata venerdì

By

Ha prodotto immediati effetti la lettera pubblicata ieri dal sindaco Antonio Diplomatico relativa alle “Gravi criticità nell’applicazione del protocollo operativo sulla trasmissione dell’esito dei tamponi orofaringei”. Dalla tarda serata di ieri, infatti, è stato costante il flusso di comunicazione concernente l’esito dei tamponi orofaringei. Al momento sono pervenuti i risultati di ventiquattro tamponi, di cui ventidue negativi e due positivi. Per i positivi e per i familiari è stato attivato il protocollo sanitario Covid-19. Si segnala, inoltre, che alla cittadina di via Gramsci soccorsa dai sanitari del 118 e vigili del fuoco lo scorso 27 marzo, è stato effettuato il primo tampone con esito negativo.