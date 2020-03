Blitz nel Vesuviano, i vigili chiudono 10 negozi aperti nonostante il divieto

Decine di controlli ai cittadini e alle attivita’ commerciali, dieci soggetti deferiti alle autorita’ giudiziarie e tra questi un fioraio la cui attivita’ doveva restare chiusa. E’ il risultato dei controlli effettuati dagli agenti di polizia municipale a Torre del Greco nell’ambito delle attivita’ predisposte al fine di rispettare le restrizioni imposte dal decreto della Presidenza dei Consiglio dei ministri. A sottolineare l’impegno dei vigili urbani e’ l’assessore comunale Raffaele Arvonio: ”Ampia soddisfazione – dice – per l’operato del comando di polizia municipale che ha intensificato i controlli a tutela dell’intera collettivita’. L’alto numero dei denunciati ci fa capire che determinati soggetti non hanno ancora percepito la gravita’ della situazione e l’emergenza a cui stiamo facendo fronte. Restare a casa, oltre che un obbligo, e’ un atto d’amore verso le persone care e verso la propria comunita’. Pieno appoggio agli agenti che hanno dovuto procedere ad un accompagnato coattivo nei confronti di una persona che non ha voluto fornire spiegazioni sul proprio spostamento e ha rifiutato l’identificazione (persona gia’ nota per precedenti penali). Hanno fatto il loro dovere e applicato il codice penale. La gente chiede di essere tutelata, soprattutto in momenti di emergenza sanitaria come quello che stiamo vivendo”.

