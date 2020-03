Assembramenti sulle panchine, denunce a Palma Campania. E il sindaco chiude i negozi alle 19

By

Continuano i controlli della polizia municipale a Palma Campania, dove stamattina sono state denunciate diverse persone alcune delle quali si trovavano a bivaccare sulle panchine in città chiaramente senza alcuna motivazione. Insieme ai vigili urbani è sceso in strada anche il sindaco Nello Donnarumma che in giornata ha anche disposto la chiusura dei negozi palmesi entro le 19. Dopo quest’ora resteranno aperte solo farmacie e parafarmacie.