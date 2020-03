Assalto nel Vesuviano, asportato altro bancomat dalla filiale

By

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Furto nella notte ai danni di una filiale di un istituto bancario di via Manzoni 226 a San Giorgio a Cremano. Da quanto si apprende, sconosciuti hanno infranto una vetrata laterale della banca e asportato il bancomat che era posizionato all’interno; poi sono fuggiti via facendo perdere le tracce. L’istituto di vigilanza, attraverso il 113, ha allertato la Polizia di Stato. Sul posto è giunta una Volante degli agenti del Commissariato della Polizia di Stato di San Giorgio a Cremano insieme alla Scientifica. Al momento la Polizia sta acquisendo le immagini dei sistemi di videosorveglianza di cui è dotata la banca e quelle delle telecamere esterne presenti in zona. Da quantificare l’ammontare del denaro sottratto.