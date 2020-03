Altri due casi di Coronavirus a Poggiomarino: sono una donna e una ragazza

I risultati dei tamponi sono arrivati solo in serata anche se alcuni esponenti politici cittadini ne avevano dato notizia fin dalla tarda mattinata. A Poggiomarino ci sono due nuovi casi di Coronavirus accertati con gli esiti confermati soltanto dopo le 21 e che portano dunque a quattro le persone positive in città. Secondo quanto appreso si tratterebbe di una donna di mezza età e di una ragazza. Per fortuna entrambe stanno piuttosto bene e si trovano in isolamento domiciliare a casa insieme alle rispettive famiglie per cui il Comune ha chiaramente disposto la quarantena. Solo ieri la conferma del secondo caso dopo il primo di un’anziana risalente alla settimana scorsa. Nessuno dei quattro casi di Poggiomarino è correlato ad un altro.

Vuoi restare sempre aggiornato sulle notizie della tua città? Iscriviti al nostro servizio Whatsapp CLICCA QUI PER SCOPRIRE COME FARE