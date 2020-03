Altri due casi di Coronavirus a Poggiomarino: chiesto approfondimento sulla casa di riposo

Arriva la conferma di altri due tamponi positivi al Coronavirus a Poggiomarino. I casi riguardano una donna ed un uomo di mezza età, nessuno dei due riconducibili ad altri contagi già presenti nella cittadina vesuviana. I pazienti sono però in buone condizioni ed al momento si trovano in quarantena a casa. Il Coc fa inoltre sapere che entrambi erano in isolamento da almeno dieci giorni subito dopo avere avvertito i primi sintomi influenzali. Tamponi negativi, intanto, per i familiari degli altri contagiati poggiomarinesi che restano tuttavia in isolamento domiciliare. I casi totali in città arrivano dunque a sei.

A Poggiomarino a tenere banco è intanto sempre la questione della casa di riposo di Via Fornillo, per cui il Comune con il commissario straordinario ha chiesto all’Asl un approfondimento delle indagini. Da cartella clinica, infatti, le tre persone morte negli ultimi giorni non hanno manifestato sintomi del Covid-19, così l’Asl non aveva ritenuto opportuno effettuare i tamponi post-mortem né si è reso necessario aprire un fascicolo d’indagine sui decessi. Ad ogni modo in città monta il panico, e si vocifera – anche senza dati ufficiali alla mano – che i morti siano addirittura il doppio. Motivo per cui è stato chiesto ufficialmente all’Asl di approfondire la vicenda con una nuova ispezione, valutando ulteriormente se sia il caso o meno di effettuare dei tamponi all’interno della struttura.