Altri 3 morti alla casa di riposo di Madonna dell’Arco, due positivi al Coronavirus: tampone al Priore

Si aggrava lo scenario alla casa di riposo di Madonna dell’Arco a Sant’Anastasia. Altre tre vittime in pochi giorni ma soprattutto la notizia che due tamponi per il Covid-19 post mortem sono risultati positivi. La situazione è ora gestita dall’Asl che ha isolato pazienti e personale della struttura sanitaria, disponendo tamponi a tappeto tra cui anche ai frati del Santuario ed allo stesso Priore Alessio Romano che su Facebook ha scritto: «Grazie di cuore agli operatori dell’Asl, al commissario prefettizio, alle forze dell’ordine, a tutti coloro che in queste ore ci sono stati accanto. Il Coronavirus è democratico, è una Livella, può arrivare ovunque. Due sono i tamponi positivi effettuati fino a stasera su ospiti della Residenza Anziani di Madonna dell’Arco ora in quarantena obbligatoria. Poco fa a me e a tutti gli altri confratelli è stato effettuato, per precauzione, il tampone, e mentre scrivo gli stessi operatori lo stanno effettuando a tutti gli ospiti e al personale delle case di riposo! Ci affidiamo alla Mamma dell’Arco che secoli fa, in questo giorno, dette vita al miracolo delle Stelle. Tengo a rassicurare i miei genitori, i miei parenti, i miei amici, che sto bene». Le prime tre vittime alla casa di riposo sono avvenute nel fine settimana ma in quel caso tutti i tamponi sono risultati negativi. Ora altri tre decessi di cui due purtroppo con Coronavirus.

