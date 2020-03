Altri 3 casi di Coronavirus nel Vesuviano: due nell’area torrese, l’altro a Cercola

By

Aumentano i contagi anche nell’area vesuviana. Dei setti nuovi casi comunicati oggi dalla Regione Campania altri due riguardano Torre del Greco, ma non è ancora chiaro se tutti riconducibili alla stessa scuola elementare, e l’altro a Cercola dove al momento si sta ancora cercando di capire dove il paziente abbiamo potuto contrarre il Covid-19. In Campania i casi sono totali sono ora 45: quattro a Torre del Greco, uno a Striano, Cercola e Pomigliano d’Arco e San Giorgio a Cremano per quanto riguarda l’area vesuviana.