Altra vittima del Coronavirus a Terzigno: è morto il “paziente 1”

«Purtroppo anche Antonio Auricchio, primo paziente di Terzigno affetto da infezione da Covid-19 non ce l’ha fatta. Le patologie pregresse hanno totalmente facilitato questo maledetto virus come ahimè successo con Raffaele (Bifulco ndr)». A comunicarlo è il sindaco Francesco Ranieri, che aggiunge: «Ci stringiamo in pregheria e facciamo sentire la nostra vicinanza alla famiglia». Nei giorni scorsi, dopo il contagio del papà, il figlio aveva lanciato un appello per lui e la madre a cui non era stato ancora eseguito il tampone. Auricchio era un ultrasettantenne ed è stato il primo caso positivo registrato nella cittadina vesuviana.

