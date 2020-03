Altra donna di Striano positiva al Coronavirus: contagiata in ospedale, si cercano i contatti

Una donna di Striano è risultata positiva al Coronavirus. La paziente era ricoverata da quasi un mese all’ospedale di Eboli dove era andata per un intervento al ginocchio. Secondo quanto appreso la malcapitata è stata contagiata direttamente in ospedale, probabilmente a causa della cattiva gestione avvenuta con il passaggio di qualche giorno fa della donna di Pompei che si trovava in una vicina struttura di riabilitazione. Del contagio è stato subito informato anche il sindaco di Striano, Antonio Del Giudice, che insieme all’Asl sta ricostruendo i contatti. Al momento resta da capire chi nelle ultime due settimane hanno fatto visita alla paziente e che quindi potrebbero essere rimasto contagiato. Sono dunque in vista provvedimenti di quarantena anche a Striano che, seppur indirettamente, si trova ad affrontare il secondo episodio di Covid-19 dopo quello della maestra.

