Alessandra morta di parto a Pompei, l’addio con i palloncini bianchi e le note di Eros

“Ci ricorderemo per sempre del sorriso e della voglia di vivere di Alessandra”. La chiesa di Sant’Antonio a Trecase ha riunito parenti e amici commossi per l’ultimo saluto ad Alessandra Maronelli, la 32enne di Torre Annunziata morta a seguito di alcune complicazioni sopraggiunte dopo il parto della sua terzogenita alla clinica Maria Rosaria di Pompei. Più di 200 persone si sono stretti alla famiglia di Alessandra, che era molto conosciuta in città. Le amiche le hanno dedicato una maglia che ritraeva il suo volto con una frase “Non dimenticheremo mai il tuo sorriso”.

Toccanti le parole del parroco nel corso dell’omelia. «La vita di Alessandra non si è fermata. È come un chicco di grano caduto a terra. Tutti stiamo soffrendo per la sua perdita, ma serve unità. La vita deve essere vissuta e lei ce l’ha insegnato». All’uscita sono stati fatti volare tantissimi palloncini bianchi e uno simbolico rosa. Il saluto finale del marito voluto sulle note di Eros Ramazzotti all’uscita del feretro per l’ultimo momento di commozione.