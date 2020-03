“Air+” di Texa, ecco in collaborazione con Formau la soluzione per sanificare l’abitacolo

“Air+” di Texa è lo strumento professionale costituito da un nebulizzatore ad ultrasuoni che libera nell’abitacolo una soluzione specifica in micro gocce vaporizzate. Qualsiasi veicolo moderno è ormai dotato di un sistema di climatizzazione in grado di garantire il confort dei passeggeri tanto in estate quanto in inverno. Ciò di cui spesso però non si tiene conto è la qualità dell’aria che esce dall’impianto. Una notevole quantità di agenti allergeni infatti vive e si moltiplica all’interno del sistema di ventilazione, disperdendosi nell’abitacolo quando si aziona la ventola. Per una corretta igienizzazione dell’impianto (e dunque dell’aria che respiriamo all’interno del veicolo) non è sufficiente sostituire periodicamente il filtro dell’abitacolo. Pur essendo infatti la barriera più efficace per le polveri, i pollini e tutte le impurità provenienti dall’ambiente esterno, il filtro non garantisce alcuna protezione contro i microorganismi che proliferano negli ambienti umidi e si annidano nell’evaporatore dell’impianto di aria condizionata. Per effettuare una sanificazione completa è sufficiente azionare il dispositivo ed avviare il sistema di climatizzazione del veicolo in modalità “ricircolo interno”. Grazie a “AIR+”, distribuito da “Formau”, la soluzione igienizzante penetra in profondità nell’impianto fino all’evaporatore, liberandolo da muffe, batteri e polveri sottili, e ripristinando un flusso di aria sana e libera da microorganismi. Grazie alla sua azione ad ultrasuoni AIR+ igienizza tutto l’abitacolo, le tappezzerie ed i sedili. Una pulizia profonda del veicolo, per viaggiare sicuri, senza allergie e spiacevoli odori.

SPECIFICHE ELETTRICHE AIR + si connette direttamente alla presa dell’accendisigari del veicolo. Voltaggio: 12.0 – 14.5 V DC Corrente: 2.5 – 3.5 Amps Lunghezza cavo: 106.7 cm DIMENSIONI E PESO Dimensioni: 36.8 cm x 19.1 cm x 16.5 cm Peso: 1.52 kg – Servizio totalmente automatico senza necessità della presenza di un operatore. – Stop automatico a fine servizio. – Dotato di sensore per il rilevamento della quantità di liquido igienizzante. – Allerta automatica in caso di funzionamento con livello di liquido basso. – Il servizio deve essere effettuato con il veicolo avviato e l’impianto di climatizzazione acceso in modalità riciclo interno dell’aria. – Nel caso in cui il veicolo sia dotato di filtro interno, rimuoverlo prima di effettuare l’igienizzazione. – Durata servizio: circa 15 minuti. – Al termine del ciclo di igienizzazione si consiglia di ventilare il veicolo per circa 10 minuti.