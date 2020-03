A Terzigno arriva il settimo caso di Coronavirus: 3 contagi soltanto oggi

È arrivato in serata il nuovo tampone positivo al Covid-19 a Terzigno. Ad annunciarlo in diretta sui social network è stato il sindaco Francesco Ranieri. Il bilancio di questa giornata è dunque di tre casi accertati con i primi due giunti nel pomeriggio tra cui è risultato positivo il tampone post-mortem dell’anziana deceduta e moglie della prima vittima della cittadina vesuviana. Stamane in diretta Facebook il sindaco Francesco Ranieri ha nuovamente spronato la cittadinanza, aggiungendo di temere per altri casi sospetti: «Credo che oggi si arrivi a quattro tamponi positivi, ma questo non deve farci demoralizzare né fare calare l’attenzione. È il momento più difficile e per questo dobbiamo stringere i denti». Intanto da fonti Asl arriva la richiesta di tampone per il figlio convivente della coppia di anziani deceduti per il Covid-19. L’uomo, infatti, pur non mostrando sintomi del contagio è chiaramente spaventato oltre che sotto choc per la perdita di entrambi i genitori nel giro di pochi giorni.

