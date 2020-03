A Somma Vesuviana 13 casi di Coronavirus, contagiata consigliera comunale

I casi di Coronavirus a Somma Vesuviana sono diventato 13, dieci in più in una settimana e tra questi c’è anche una consigliera comunale. L’annuncio dei nuovi contagi è stato dato dal sindaco Salvatore Di Sarno in una diretta Facebook, dove il primo cittadino ha inoltre aggiunto: «Abbiamo molte persone in sorveglianza fiduciaria domiciliare. È arrivata la Polizia Provinciale ed inoltre ho chiesto l’intervento dell’Esercito a supporto delle Forze dell’Ordine per il rispetto delle norme di distanziamento». Intanto parte “UnOndataDiSolidarietà”, iniziativa di “Onda Bianca” a Somma Vesuviana sostenuta dal Comune . «Un’onda che possa salvare decine e decine di famiglie che ora sono piombate in piena povertà. Aiutiamoci, siamo tutti una grande catena virtuale a distanza ma umana, fatta di carne ed ossa ma soprattutto sentimento», fanno sapere i volontari.

