«A Ottaviano 6 mascherine 90 euro», c’è l’indagine delle associazioni di consumatori

Neanche un’emergenza mondiale come quella del Coronavirus ferma gli sciacalli. Non possono essere definiti in maniera diversa quelli che stanno approfittando della condizione di grave difficoltà e paura dei cittadini per aumentare gli incassi applicando aumenti sconsiderati a prodotti richiestissimi come le ormai famose mascherine. «Stiamo ricevendo segnalazioni – dichiara Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici – da parte di cittadini che pagano cifre esorbitanti per una mascherina. Abbiamo casi di rincari che arrivano addirittura al 1500% ed anche proteste per chi ha fatto un acquisto presso un rifornitore ufficiale e si è visto negare lo scontrino dal titolare». Tra i casi sollevati anche uno in Campania che spopola su Facebook. È il video di tal Roberto che testimonia di come una farmacia di Ottaviano abbia venduto 6 mascherine a 90 euro e si sia anche rifiutata di emettere lo scontrino. Ovviamente dove non è postato lo scontrino le segnalazioni andrebbero comunque verificate, fa sapere l’associazione di consumatori Codici.

Vuoi restare sempre aggiornato sulle notizie della tua città? Iscriviti al nostro servizio Whatsapp CLICCA QUI PER SCOPRIRE COME FARE