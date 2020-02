«Voglio i soldi delle offerte»: estorsore di due preti catturato nel Vesuviano

Pretendeva soldi da due sacerdoti e, non pago di quanto ottenuto, li ha minacciati ma alla fine è stato arrestato. L’episodio è accaduto nella Chiesa del Santissimo Salvatore in via Panoramica a Ercolano. L’uomo, un 47enne con precedenti anche per estorsione, si è recato in sacrestia chiedendo con insistenza a due parroci di consegnare i soldi delle offerte dei fedeli. Nonostante avesse già preso 35 euro, ha continuato a inveire con minacce sostenendo che ciò che gli era stato dato «era troppo poco». A quel punto, i sacerdoti hanno chiesto aiuto al 112. Davanti alla chiesa si sono presentati i carabinieri. Il 47enne è stato condotto nel carcere di Poggioreale in attesa di giudizio e dovrà difendersi dall’accusa di tentativo di estorsione.

