Violento incidente allo svincolo di Pomigliano, in ospedale anche tre bambini

Bruttissimo incidente nei presso dello svincolo di Pomigliano d’Arco della Statale 162. A riportarlo è primativvu.it che pubblica anche le immagini dello schianto. I fatti nella giornata di ieri: «Dopo il violento impatto ed un lungo testa coda, una delle due vetture si sarebbe ribaltata. Sette le persone ferite nel sinistro, tra cui anche tre bambini, che sono state immediatamente trasportati in ospedale ma non verserebbero in gravi condizioni». Chiaramente il traffico è rimasto a lungo bloccato.