Vendono auto con chilometri taroccati, due denunce nella concessionaria vesuviana

I carabinieri della stazione di San Sebastiano al Vesuvio hanno denunciato due persone per tentata truffa. Gli uomini – il titolare e il dipendente di una concessionario auto – hanno esposto per la vendita 10 macchine con il contachilometri alterato. I carabinieri hanno scoperto che il chilometraggio era inferiore a quello accertato durante l’ultima revisione: alcune auto riportavano delle variazioni di addirittura 150mila chilometri.

L’attività è nata perché un carabiniere, libero dal servizio, è andato proprio da quel concessionario per comprare un’auto ma si è insospettito. Sono scattati i controlli e i militari hanno trovato le dieci autovetture pronte per eventuali truffe. Le auto sono state sequestrate insieme a 2 tablet e alcuni cavi connettori probabilmente utilizzati per manomettere le centraline e i contachilometri delle autovetture.