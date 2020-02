Ucciso dall’albero crollato, la vittima è l’oculista della clinica di Pompei

Un uomo ha perso la vita a Cava de’ Tirreni in seguito alla caduta di un albero abbattuto dal forte vento. L’anziano, da quanto si apprende, stava percorrendo nella mattinata di oggi via Crispi a piedi quando un pino secolare gli è crollato addosso. Per l’uomo, nonostante i soccorsi, non c’è stato nulla da fare. Sull’accaduto indagano gli agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Cava dè Tirreni. È un medico 61enne la vittima della tragedia avvenuta oggi, pco dopo le 8, a Cava dè Tirreni. L’oculista Gioacchino Mollo, originario di Torre Annunziata ma residente nella città metelliana con studio a Torre del Greco, lavorava nel reparto di oculistica della Clinica Maria Rosaria di Pompei.

Il professionista stava portando a spasso il suo cane labrador in via Crispi quando un pino secolare che si trovava all’interno della villa comunale lo ha centrato in pieno, uccidendolo. I rami hanno piegato anche la recinzione in ferro della struttura, danneggiando un’automobile di un dirigente comunale che era parcheggiata e un furgoncino di una società partecipata del Comune che stava transitando.