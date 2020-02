Truffati e sfrattati a Terzigno, un milione di euro dalla Regione per le famiglie senza casa

È stata approvato la nuova legge della Regione Campania nata per dare un sostegno alle decine di famiglie di Terzigno che sono rimaste senza casa dopo essere stati truffati. Il caso è diventato di interesse nazionale, visto che gli acquirenti avevano comprato le abitazioni senza sapere che fossero invece abusive. Nei mesi scorsi lo sfratto e l’abbattimento. Commenta Mario Casillo, capogruppo del Pd in Regione: «La legge provvede a sostenere con un fondo di un milione di euro quei cittadini che, senza una propria responsabilità, hanno acquistato in buona fede un immobile abusivo, come ad esempio le famiglie di Terzigno».

