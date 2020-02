Tornati da Bergamo: due persone in quarantena a Nola e Cimitile

A comunicarlo è stata direttamente l’Asl per mettere fine a voci che in questi giorni si stavano accavallando fomentando psicosi sul territorio. Ci sono due persone in quarantena preventiva, i cui test sono negativi. Si tratta di due uomini arrivati nei giorni scorsi da Bergamo e che vivono a Nola e nella vicina Cimitile. Al momento non hanno sintomi influenzali e dovranno aspettare i 14 giorni a casa prima di poter riprendere la loro normale vita. I due si sono autodenunciato avvertendo l’Asl di essere da poco tornati dalla Lombardia.

