Tornano i lavori sulla Statale 268: chiuso il tratto tra Ottaviano e Somma Vesuviana

Anas ci comunica che, per lavori di completamento, ammodernamento e potenziamento della strada statale 26 ci sarà la chiusura al traffico del tratto compreso fra gli svincoli di Somma Vesuviana al chilometro 8+500 e Ottaviano Zona Industriale al chilometro 12+700 in ambedue i sensi di marcia, dalle 21 di questa sera, martedì 4 febbraio, alle 6 di domani, mercoledì 5 febbraio, con le seguenti limitazioni: uscita obbligatoria dei veicoli, che da Napoli viaggiano sulla Statale 268 in direzione Angri, in corrispondenza dello svincolo di Somma Vesuviana al chilometro 8+500 e rientro degli stessi in corrispondenza dello svincolo di Ottaviano Zona Industriale al chilometro 12+500; Uscita obbligatoria dei veicoli, che da Angri viaggiano sulla SS268 del Vesuvio in direzione Napoli in corrispondenza dello svincolo di Ottaviano Zona Industriale al chilometro 12+700, e rientro degli stessi in corrispondenza dello svincolo di Ottaviano Centro al chilometro 9+600.

Vuoi restare sempre aggiornato sulle notizie della tua città? Iscriviti al nostro servizio Whatsapp CLICCA QUI PER SCOPRIRE COME FARE