Topi d’appartamento, la via di fuga è la Statale 268: un ladro preso e picchiato

Si è registrata un’emergenza furti nelle abitazioni tra Scafati e Angri. È intervenuto sulla questione il consigliere regionale, Francesco Emilio Borrelli che ha mostrato un quadro urgente da dover risolvere. Da anni le abitazioni di Via Orta Longa, strada che collega i comuni di Angri e Scafati del salernitano, subiscono furti. A poco sono servite le tante denunce e segnalazioni da parte dei proprietari di queste abitazioni. L’ultima segnalazione arriva da Caliano di Montoro dove, oltre al furto, è stato commesso un atto disumano: il pestaggio del cane del proprietario di casa da parte dei delinquenti. I cittadini stanchi di questi soprusi si sono rivolti al Consigliere Regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli. Hanno portato alla luce una situazione insostenibile che non permette di vivere in modo sereno e rilassato. I problemi emersi riguardano una cattiva gestione amministrativa. Questa strada, infatti, sembrerebbe lasciata a sè stessa senza una supervisione da parte dalle autorità. Illuminazione scarsissima e mancanza di pattugliamento che ha portato i cittadini a organizzarsi in gruppi di monitoraggio. Proprio questi ultimi hanno scoperto che i ladri usano la Statale 268 come via di fuga. Ma il punto è che questi servizi dovrebbero essere svolti da chi di dovere e non da semplici cittadini che chiedono solo di vivere tranquillamente. È stato presentato il fatto in questione al Colonello dei Carabinieri di Nocera Inferiore che ha promesso di prendere provvedimenti rinforzando il pattugliamento della zona. «È una situazione che ha la priorità assoluta. I cittadini si stanno riorganizzando in ronde e ci sono state anche colluttazioni fisiche con i ladri perché non hanno avuto, sin ora, altro modo di contrastare il fenomeno». Uno dei ladri sarebbe stato infatti picchiato riuscendo poi a scappare.

Vuoi restare sempre aggiornato sulle notizie della tua città? Iscriviti al nostro servizio Whatsapp CLICCA QUI PER SCOPRIRE COME FARE