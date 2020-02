Topi a scuola a Poggiomarino, lunedì chiude il plesso Miranda per derattizzazione

Derattizzazione, lunedì chiuso il plesso Miranda del II Circolo Didattico cittadino. L’ordinanza è stata firmata nella mattinata di ieri dal sindaco Leo Annunziata, che ha acquisito la comunicazione del dirigente scolastico della scuola, Cristina Iervolino, nella quale è stata evidenziata la necessità di effettuare l’intervento a causa della presenza di ospiti sgraditi nell’istituto. Intervento che, in effetti, è stato subito realizzato, già nella giornata di ieri, per ripristinare appieno le condizioni di igiene e salubrità dei locali della scuola con sede in via Dante Alighieri. Nondimeno, Annunziata ha stabilito, «al fine di tutelare la salubrità degli ambienti scolastici e la salute degli scolari e del personale scolastico, di disporre la chiusura della scuola per il giorno 10 febbraio, onde consentire il completamento della sanificazione a seguito dell’intervento di derattizzazione»: questo si legge nell’ordinanza firmata dal primo cittadino poggiomarinese a proposito del plesso. Dopo l’intervento del comune la scuola, con il proprio personale, si occuperà della sanificazione e del lavaggio di superfici e suppellettili prima del rientro degli studenti e del personale scolastico tutto all’interno delle aule e degli uffici, previsto per martedì mattina.

