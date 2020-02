Terzigno, terrore in via Zabatta: scontro frontale, auto ribaltata sull’asfalto

Il bilancio è di due feriti che per fortuna non rischiano la vita. Ma poteva andare molto peggio per l’ennesimo incidente avvenuto in via Zabatta sul territorio di Terzigno. A scontrarsi frontalmente una Fiat Panda ed una Renault Scenic con i due giovani a bordo dell’utilitaria che sono finiti in ospedale. Per fortuna non rischiano la vita. Ma è un sinistro che evidenzia ancora il pericolo di quell’arteria dove già si è sparso il sangue in passato. Sulla dinamica indagano i carabinieri della compagnia di Torre Annunziata.

