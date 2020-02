Terzigno, altra megadiscarica sul Vesuvio: trovati amianto e vecchi wc

Cittadini e volontari continuano a segnalare gli sversamenti di rifiuti che in modo abusivo si verificano sul Vesuvio. Ieri, sul versante di Boscoreale e Terzigno, tra i rifiuti c’erano anche sanitari e lastre di amianto, pericolose per la salute se in fase di deterioramento. «Abbiamo esaurito le forze e la pazienza contro inciviltà e degrado – lamenta Franco Matrone di Zero Waste Italia -, ma anche contro l’ignavia istituzionale a tutti i livelli che non va oltre una rassegnata e formale presa d’atto e qualche invito a rimpallarsi responsabilità. Come se il problema riguardi sempre gli altri e mai noi stessi. Cittadini, Amministrazioni Comunali, Forze dell’Ordine, Istituzioni. Di telecamere annunciate, di controlli h24, di messe in sicurezza, di bonifiche sempre tempi biblici (tranne rare e piccole eccezioni per niente esaustive). Noi non ci arrendiamo nel proseguire a rendere manifesto questo fallimento generale di cura e tutela dell’immenso bene comune naturale del Vesuvio».

