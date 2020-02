Subito in campo la Serie A, ecco la bolletta per vincere 600 euro

Pronti a scendere in campo, come ogni settimana, i pronostici delle agenzie Intralotcafè! La 23^ giornata di Serie A si giocherà tra stasera e domenica. La prima partita è in programma oggi alle 20.45 tra Roma e Bologna. Domani si giocheranno altri tre anticipi: Fiorentina-Atalanta, Torino-Sampdoria e Verona-Juventus. Gli ultimi sei incontri si disputeranno invece domenica, da Spal-Sassuolo all’ora di pranzo fino all’atteso derby di Milano in casa dell’Inter, posticipo delle 20.45.

Ecco dunque i pronostici validi per la 23^ giornata di campionato:

ROMA-BOLOGNA

Sfida dal sapore europeo quella che si giocherà allo stadio Olimpico. La Roma ha bisogno dei tre punti per mettere pressione sull’Atalanta. Il Bologna, invece, è a sole due lunghezze dal sesto posto, che varrebbe la qualificazione in Europa League.

Per quanto riguarda il pronostico, fatichiamo a pensare ad un altro passo falso della Roma.

Pronostico ROMA-BOLOGNA 1x. Con quota intralotcafè di 1,16.

FIORENTINA-ATALANTA

Al Franchi di Firenze si affrontano due squadre che hanno dato spesso spettacolo quando si sono affrontate, pur essendo in corsa per obiettivi estremamente diversi. I viola hanno eliminato i bergamaschi proprio agli ottavi di coppa Italia, imponendosi in casa per 2-1 nonostante l’uomo in più.

Per quanto riguarda il pronostico, a nostro avviso l’Atalanta ha sicuramente qualcosa in più.

Pronostico FIORENTINA-ATALANTA x2. Con quota intralotcafè di 1,23.

TORINO-SAMPDORIA

Due squadre che non stanno vivendo una stagione esaltante. Torino che ha deciso di cambiare anche allenatore in settimana.

Per quanto riguarda il pronostico, a nostro avviso in questa sfida regnerà l’equilibrio vista la paura di perdere che avranno entrambe.

Pronostico TORINO-SAMPDORIA 12. Con quota intralotcafè di 1,35.

VERONA-JUVENTUS

Padroni di casa che puntano alla salvezza, pur essendo in corsa per un piazzamento europeo. Ospiti che, invece, puntano a difendere il primato.

Per quanto riguarda il pronostico, a nostro avviso la Juventus riuscirà a portare a casa i tre punti.

Pronostico VERONA-JUVENTUS X2. Con quota intralotcafè di 1,10.

SPAL-SASSUOLO

Una gara cruciale per entrambe le squadre. Una sconfitta potrebbe costare caro al tecnico della Spal, Semplici. Il Sassuolo, invece, con un successo si avvicinerebbe sensibilmente all’obiettivo salvezza.

Per quanto riguarda il pronostico, noi ci aspettiamo un match molto equilibrato vista l’alta posta in palio.

Pronostico SPAL-SASSUOLO 12. Con quota intralotcafè di 1,31.

BRESCIA-UDINESE

Il Brescia deve fare i conti con un nuovo terremoto. Il patron Cellino, infatti, ha deciso di esonerare Eugenio Corino dopo l’ultima sconfitta subita al Dall’Ara contro il Bologna. Al suo posto è arrivato Diego Lopez, che con il presidente aveva già lavorato ai tempi di Cagliari. La classifica piange, con i padroni di casa in fondo alla classifica con 15 punti, a meno quattro dal Lecce quartultimo.

L’Udinese sta vivendo un periodo difficile. Un altro passo falso potrebbe costare caro a Luca Gotti, finito in discussione dopo gli ultimi risultati. Friulani che vengono da ben quattro sconfitte consecutive.

Pronostico BRESCIA-UDINESE X2. Con quota intralotcafè di 1,45.

NAPOLI-LECCE

Il Napoli vuole dare continuità agli ultimi buoni risultati, che gli hanno permesso di tornare in piena lotta per un piazzamento europeo. Azzurri che, infatti, hanno 30 punti e sono a due lunghezze dal sesto posto. Difficile, invece, pensare alla zona Champions, attualmente distante nove punti. La squadra di Gattuso viene da due vittorie consecutive, conseguite rispettivamente contro Juventus e Sampdoria. Il Lecce, dal suo canto, punta alla permanenza in Serie A dopo la promozione a sorpresa ottenuta lo scorso anno. Pugliesi che sono quartultimi in classifica con 19 punti e hanno tre lunghezze di vantaggio sul Genoa terzultimo. Per quanto riguarda il pronostico, a nostro avviso il divario tecnico tra le due rose è troppo ampio per pensare a qualche sorpresa.

Pronostico NAPOLI-LECCE 1. Con quota intralotcafè di 1,20.

GENOA-CAGLIARI

Genoa di ferro quello ammirato a Bergamo domenica scorsa contro l’Atalanta, capace nel finale di resistere nonostante l’inferiorità numerica al ritorno veemente della Dea e portare a casa un pareggio che fa morale e classifica. Il “Grifone” si è rifatto il look in questo mercato invernale, diversi gli arrivi, Mister Nicola potrà contare da qui in avanti su una rosa molto più competitiva. Cagliari che non sa più vincere, la squadra di Mister Maran è in crisi di risultati non fa bottino pieno in campionato da oltre 2 mesi, solo 3 punti raccolti nelle ultime 7 gare, grazie ad una prima parte di stagione molto positiva la posizione di classifica è buona per gli isolani in piena corsa per un piazzamento utile in chiave Europa League. Sfida di non facile decifrazione, diamo peso al fattore campo.

Pronostico GENOA-CAGLIARI 1x. Con quota intralotcafè di 1,40.

PARMA-LAZIO

Emiliani che nonostante numerose defezioni continuano ad offrire prestazioni molto valide, merito di Mister D’Aversa che ha dotato la sua squadra di una precisa identità e quadratura a livello tattico valida a prescindere dagli interpreti. Momento altalenante per la Lazio, terzo posto in classifica ma in casa biancoceleste nessuno osa pronunciare la parola scudetto, la banda di Mister Simone Inzaghi procede a fari spenti, bistrattata da una critica che la considera lontano anni luce dalle corazzate Juventus ed Inter, il popolo laziale sogna in silenzio la rivalsa confidando nell’impossibile, ma nulla lo è nel calcio. Pronostico PARMA-LAZIO X2. Con quota intralotcafè di 1,20.

INTER-MILAN

Antonio Conte ha subito messo in campo gli ultimi acquisti, con Moses, Young ed Eiksen lo spartito non è comunque cambiato, nerazzurri che basano il loro gioco su una difesa che è nei numeri la migliore del campionato, gioco a sprazzi e soluzioni sotto porta avversaria frutto spesso della qualità individuali dell’attacco. Il Milan con l’arrivo del campione svedese ha decisamente cambiato marcia, 11 punti in 5 partite, una media da piena zona Champions League. Il Diavolo deve invece per ora accontentarsi di una posizione di classifica che lo vede in lotta per un posto in Europa League, poco troppo poco per una società che ambisce senza nascondersi ad avere un ruolo da protagonista nell’elite del calcio italiano. Derby della “Madonnina” che riveste come sempre un fascino particolare, Inter superiore sotto l’aspetto tecnico ma non ci fidiamo di un Milan che nelle ultime uscite ha dato segnali di evidente ripresa.

Pronostico MILAN-INTER 12. Con quota intralotcafè di 1,32.

