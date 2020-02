Sospiro di sollievo a Boscoreale, Teresa è tornata a casa nella notte

È finito nella notte l’incubo per i familiari di Teresa Cimmino. La 14enne è tornata nella sua casa di Boscoreale nella notte, dopo avere fatto perdere le tracce alle 7,20 del mattino quando era uscita per andare a scuola a Scafati dove frequenta il Liceo Caccioppoli. Non è ancora chiaro cosa sia successo alla ragazzina né cosa abbia fatto in quel tentativo di allontanarsi. L’ansia per fortuna è rientrata quando ormai le ricerche erano partite palmo a palmo su tutto il territorio. Le ultime notizie avevano agganciato il suo cellulare a Terzigno, proprio al confine con la città boschese poi il buio per ore fino alla buona notizia.

