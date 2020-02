Somma Vesuviana, scaricava liquami delle colonne fecali nei terreni: imprenditore bloccato

Denunciato alla Procura della Repubblica di Nola per raccolta, trasporto e smaltimento illecito di rifiuti liquidi. Il trattore e il rimorchio che usava sono stati sequestrati ai fini dell’eventuale confisca mentre l’area sarà oggetto di ricognizione per l’eventuale bonifica. Un uomo aveva allestito una ditta fai da te di spurgo per alcune civili abitazioni di Somma Vesuviana e Sant’Anastasia. Una volta effettuato il lavoro scaricava tutto in un terreno semiabbandonato. Tutto in maniera illecita. È la scoperta fatta dai carabinieri forestali Parco di Ottaviano, coordinati dal colonello Antonio Lamberti, che dopo alcune segnalazioni per i miasmi provenienti nella zona hanno sorpreso un 50enne di Somma Vesuviana a scaricare rifiuti liquidi nel terreno.

Vuoi restare sempre aggiornato sulle notizie della tua città? Iscriviti al nostro servizio Whatsapp CLICCA QUI PER SCOPRIRE COME FARE