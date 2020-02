Somma Vesuviana in lutto, è morto il primario Agostino Aliperta

Lutto a Somma Vesuviana per la morte del noto medico Agostino Aliperta, già primario del reparto di Medicina dell’Ospedale di Sarno. Medico di famiglia per molti anni nella sua Somma, intraprese poi con successo la carriera ospedaliera, continuando ad operare in reparto in maniera gratuita anche nei primi anni da pensionato.

Forte lo sgomento a Somma Vesuviana ma anche a Sarno dove ormai era stato adottato dai cittadini del posto, come del resto dimostrano i messaggi d’affetto del sindaco e delle persone del comune in provincia di Salerno. I funerali di Aliperta si celebreranno oggi alle 11 nella chiesa di Santa Maria del Pozzo.