Somma Vesuviana, arrestato con 700 grammi di droga. Denunciata una 22enne incensurata

Blitz antidroga dei carabinieri a Somma Vesuviana, nell’ambito di un servizio disposto dal Comando Provinciale di Napoli. A Somma Vesuviana, i militari della locale stazione insieme a quelli della sezione operativa hanno arrestato un operaio 24enne e incensurato per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio. Durante una perquisizione domiciliare rinvenuti 760 grammi di hashish, suddivisi in 8 panetti e 7 stecchette. La droga era nascosta nell’armadio di una camera da letto. Il 24enne è stato sottoposto ai domiciliari in attesa di giudizio. Incensurata anche una 22enne di Somma Vesuviana denunciata dai carabinieri per lo stesso reato. Perquisita, la donna nascondeva nel giubbino 2,5 grammi di marijuana e una stecchetta di 0,6 grammi di hashish. Sarà segnalato alla Prefettura, invece, un 31enne di Ottaviano già noto alle forze dell’ordine, trovato in possesso di una bustina di marijuana di 0.9 grammi.

