Si ribalta con l’auto nel Nolano, automobilista finisce in ospedale

Ieri pomeriggio incidente stradale che poteva diventare tragedia in via Spennata, tra i territori dei comuni di Cicciano e Comiziano. Un automobilista ha perso il controllo della Ford che guidava e si è capovolta. In quel momento non sopraggiungevano auto in senso opposto. Sul posto sono arrivati i carabinieri della compagnia di Nola per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. L’uomo è stato trasportato al “Santa Maria la Pietà” di Nola, per tutti gli accertamenti.

Vuoi restare sempre aggiornato sulle notizie della tua città? Iscriviti al nostro servizio Whatsapp CLICCA QUI PER SCOPRIRE COME FARE