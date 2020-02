Serie A da domani in campo, ecco la bolletta per vincere 646 euro

Archiviata l’andata delle semifinali di Coppa Italia, torna il campionato con un weekend ricco di sfide interessanti insieme ai pronostici Intralotcafè. Ad aprire il 24° turno di Serie A sarà la sfida di domani alle 15 al Via del Mare tra Lecce e Spal. La Juve, reduce dal ko contro l’Hellas Verona, ospita all’Allianz Stadium il Brescia. Roma chiamata a rialzarsi dopo due sconfitte consecutive nella difficile sfida di Bergamo contro l’Atalanta. Big match di giornata il posticipo domenica tra Lazio e Inter.

Ecco dunque i pronostici validi per la 24^ giornata di campionato:

LECCE-SPAL

Lecce quadrato tatticamente e senza timori, dopo un periodo decisamente difficile sembra ora aver di nuovo ingranato la marcia giusta. Spal in caduta libera, la sconfitta patita in casa contro il Sassuolo è di quelle che lasciano il segno. Il terzo k.o di fila è costata la panchina a Mister Semplici, al suo posto alla guida tecnica della squadra la società ferrarese ha chiamato Luigi Di Biagio. Al “Via del Mare” una partita che vale molto per la zona salvezza. Lecce forte del fattore campo e in un buon momento di forma, Spal in difficoltà ma che potrebbe trovare stimoli dal cambio allenatore.

Pronostico LECCE-SPAL 1x. Con quota intralotcafè di 1,34.

BOLOGNA-GENOA

Gran Bologna quello ammirato all’Olimpico contro la Roma, emiliani che stanno viaggiando a marce alte, 3 successi consecutivi e treno per l’Europa League rimesso a tiro. Vittoria sofferta e importantissima del Genoa contro il Cagliari. Mister Nicola può tirare un sospiro di sollievo, nel mercato di gennaio la rosa è stata decisamente rinforzata, la classifica rimane problematica ma la sensazione e che per il “Grifone” siamo discreti i margini di miglioramento. Bologna chiamato a confermare quanto di buono espresso nelle ultime uscite, Genoa in progresso e con possibilità di uscire indenne dal “Dall’Ara”.

Pronostico BOLOGNA-GENOA 1x. Con quota intralotcafè di 1,21.

ATALANTA-ROMA

Domenica scorsa l’Atalanta è passata all’Artemio Franchi contro la Fiorentina, la Dea ha vinto d’autorità e si sta esprimendo a grandi livelli, sostenuta da una quadratura tattica che rasenta la perfezione. Tutt’altro stato d’animo per la Roma uscita totalmente ridimensionata dal confronto casalingo perso contro il Bologna. Squadra quella di Fonseca in completa involuzione sotto ogni profilo, vulnerabile al limite dell’imbarazzo a livello difensivo, niente da salvare per i giallorossi. Partita che mette in palio punti pesantissimi nella lotta per un piazzamento utile in chiave Champions League. Atalanta favorita dal fattore campo e in un buon momento, Roma in crisi ma che non può permettersi ulteriori passi falsi.

Pronostico ATALANTA-ROMA 12. Con quota intralotcafè di 1,22.

UDINESE-VERONA

L’Udinese ha strappato al fotofinish un preziosissimo pareggio contro il Brescia interrompendo una serie negativa di 3 sconfitte consecutive in campionato. Friulani che stanno arrancando pesantemente, classifica che rimane al momento discreta ma la squadra di Mister Gotti è chiamata a cambiare decisamente marcia per non essere risucchiata in zona retrocessione. Meraviglioso Verona! Questo il titolo per sintetizzare l’impresa compiuta sabato scorso dalla banda di Mister Juric capace di battere per 2 a 1 la Juventus. Successo di portata incredibile quello dei gialloblu che stanno viaggiando a vele spiegate, partiti con sole velleità di salvezza gli scaligeri ora sono concretamente in corsa per un piazzamento utile in chiave Europa League. Partita dall’esito decisamente incerto, ci aspettiamo una partita movimentata alla “Dacia Arena”.

Pronostico UDINESE-VERONA 1x. Con quota intralotcafè di 1,42.

JUVENTUS-BRESCIA

Pesante passo falso per la Juventus contro il Verona, una sconfitta inaspettata che rimette sotto esame l’operato di Mister Sarri. Bianconeri apparsi per l’ennesima volta non convincenti sotto l’aspetto del gioco, troppe occasioni concesse all’avversario. L’imprevisto stop è costato alla “Vecchia Signora” l’aggancio in testa da parte dell’Inter. Nell’ultimo turno il Brescia ha visto sfumare a pochi secondi dal termine una preziosissima vittoria contro l’Udinese. Solo 3 punti raccolti nelle ultime 8 giornate dai biancoblu, marcia da piena retrocessione, il treno salvezza viaggia veloce e dista ora ben 6 lunghezze. Esordio sulla panchina dei lombardi per Mister Diego Lopez chiamato a sostituire l’esonerato Eugenio Corini, l’allenatore uruguaiano sembra di fronte a compito proibitivo, mantenere la categoria non sarà cosa semplice. Partita dove la Juventus cattura in maniera totale i favori del pronostico. Brescia con possibilità davvero minime di uscire indenne dall’Allianz Stadium.

Pronostico JUVENTUS-BRESCIA 1. Con quota intralotcafè di 1,18.

SAMPDORIA-FIORENTINA

La squadra di Mister Ranieri naviga a vista, sta risalendo pian piano la classifica dopo un inizio di campionato terribile che sotto la gestione di Eusebio Di Francesco aveva visto i liguri raccogliere appena 3 punti nelle prime 7 giornate di campionato. La scorsa settimana la Fiorentina non è riuscita ad arginare lo strapotere tecnico tattico dell’Atalanta perdendo la quinta gara stagionale tra le mura amiche dell’Artemio Franchi. Viola che continuano a camminare a marce basse, classifica al momento sicuramente deludente per una squadra che senza nascondersi nutriva alla vigilia ambizioni di piazzamento in zona Europa League e ora invece costretta a guardarsi alle spalle per non essere risucchiata nella lotta salvezza. Partita di non semplice decifrazione, Sampdoria forte dell’appoggio del suo pubblico, Fiorentina nel complesso superiore sotto l’aspetto tecnico. Diamo peso alla qualità degli ospiti.

Pronostico SAMPDORIA-FIORENTINA X2. Con quota intralotcafè di 1,43.

SASSUOLO-PARMA

Momento di forma eccellente per i neroverdi che hanno raccolto 10 punti nelle ultime 4 gare di campionato mettendo tra loro e la zona retrocessione un margine rassicurante. Bella e pratica la squadra di Mister De Zerbi che sta esprimendo un calcio altamente propositivo. Per il Parma sconfitta amara contro la Lazio, i ducali per quanto visto in campo avrebbero meritato forse miglior sorte. I gialloblu mancano di continuità nei risultati, alternano prestazioni valide ad altre deludenti, la classifica è discreta per la banda di Mister D’Aversa apertamente in lotta per un posto nella prossima edizione dell’Europa League.

Pronostico SASSUOLO-PARMA 1x. Con quota intralotcafè di 1,26.

CAGLIARI-NAPOLI

Cagliari protagonista di un avvio di stagione molto positivo ma ora senza vittoria in campionato da oltre 2 mesi. Nell’ultimo periodo la squadra di Mister Maran sembra in debito d’ossigeno, la classifica è comunque ancora discreta per i sardi pienamente in corsa per un piazzamento utile in chiave Europa League. Napoli all’inferno, la sconfitta casalinga contro il Lecce rappresenta il macigno decisivo sul cammino in campionato dei partenopei, game over direbbero gli inglesi, praticamente svanite le residue speranze di poter riagganciare clamorosamente il treno che porta in Champions League ora distante ben 12 lunghezze. Alla Sardegna Arena di fronte due squadre in un momento decisamente negativo, partita dove è vietato accontentarsi.

Pronostico CAGLIARI-NAPOLI X2. Con quota intralotcafè di 1,25.

LAZIO-INTER

I biancocelesti continuano a marciare spediti, 18 risultati utili consecutivi sono un dato che lascia poco spazio alle interpretazioni, le aquile stanno volando altissimo, vietato parlare di scudetto ma la classifica parla chiaro, la squadra di Simone Inzaghi gioca un grande calcio ed è lì ad un passo dalla vetta. Inter “pazza” come non mai domenica scorsa contro il Milan, il mercato di gennaio ha consegnato ad Antonio Conte una rosa più ampia e qualitativa, la squadra è ora davvero completa in ogni reparto pronta ad un finale di stagione che la vede in corsa oltre che in campionato anche in Coppa Italia ed in Europa League. Partita che rappresenta la lotta al titolo di Campione d’Italia. Lazio che potrà contare sull’appoggio del suo pubblico, Inter con le carte in regola per fare bene all’Olimpico.

Pronostico LAZIO-INTER 12. Con quota intralotcafè di 1,30.

MILAN-TORINO

Quello che è emerso dal derby della Madonnina è che il “Diavolo” è al momento Ibrahimovic dipendente, si aggrappa alle giocate e al carisma del campione svedese, con lui in campo va tutto meglio ma non basta a nascondere i limiti di una squadra costruita male in sede di mercato e destinata a un ruolo anonimo in questo campionato. Torino in caduta libera, con la sconfitta patita nell’ultimo turno contro la Sampdoria sono saliti a 4 gli stop consecutivi in campionato. Negativo l’esordio sulla panchina granata per Moreno Longo chiamato a sostituire l’esonerato Walter Mazzarri, squadra in completa confusione tattica. Milan chiamato a ripartire.

Pronostico MILAN-TORINO 1x. Con quota intralotcafè di 1,14.

Puntando 50€ sulle quote scelte per voi, la vincita Intralotcafè é di 646 euro. In alternativa, con una variazione studiata per voi di: JUVENTUS-BRESCIA over, LAZIO-INTER goal, CAGLIARI-NAPOLI 2 e ATALANTA-ROMA goal, puntando 10€ la vincita Intralotcafè é di 360 euro.

Tentate e buena suerte a todos!!!