Scontro auto-tir sulla Statale 7bis nel Nolano: è grave una ragazza 27enne

By

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Bruttissimo incidente sulla Nola Villa Literno, intorno alle 14 ieri. Nel sinistro sono rimasti coinvolti un camion ed un’auto. Da chiarire le cause dello scontro avvenuto in direzione del Casertano. Ferita in modo grave la 27enne che era alla guida della vettura. Ad allertare i soccorsi sono stati alcuni automobilisti di passaggio. Sul posto accorsi gli uomini dell’arma dei carabinieri ed un’ambulanza del 118.