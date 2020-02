Schianto nel Vesuviano, due persone in codice rosso all’ospedale di Boscotrecase

Brutto incidente nella notte nel centro di Torre Annunziata dove si sono scontrare frontalmente due automobili. I conducenti sono stati estratti dagli abitacoli e portati dal 118 al pronto soccorso dell’ospedale di Boscotrecase dove sono giunti in codice rosso. Secondo quanto appreso non sarebbero per fortuna in pericolo di vita nonostante ferite anche piuttosto importanti. Da chiarire la dinamica del sinistro su cui stanno lavorando i carabinieri della compagnia cittadina.

Vuoi restare sempre aggiornato sulle notizie della tua città? Iscriviti al nostro servizio Whatsapp CLICCA QUI PER SCOPRIRE COME FARE