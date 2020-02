San Giuseppe Vesuviano, scoperta fabbrica abusiva in area protetta: multe da 86mila euro

Blitz dei carabinieri del nucleo Forestale che a San Giuseppe Vesuviano hanno scoperto una fabbrica totalmente abusiva in pieno Parco Nazionale del Vesuviano. A dare la notizia è l’edizione online de Il Mattino. All’interno lavoratori in nero e rifiuti. Il titolare, un imprenditore del posto, è stato denunciato e multato per 86mila euro. Il laboratorio era anche privo di ogni misura di sicurezza per gli operai.

Vuoi restare sempre aggiornato sulle notizie della tua città? Iscriviti al nostro servizio Whatsapp CLICCA QUI PER SCOPRIRE COME FARE