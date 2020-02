San Giuseppe Vesuviano, arrestato infermiere-estorsore: i soldi in una scatola di scarpe

È caduto nella trappola della sua vittima e della polizia, finendo in manette. Si tratta di F.M, 65enne di San Giuseppe Vesuviano arrestato con l’accusa di estorsione. Un infermiere del centro d’igiene mentale che aveva preso di mira un giovane commerciante locale a cui nel tempo aveva portato via qualcosa come 5mila euro. A darne notizia è il Mattino di oggi. Stanco di subire, il piccolo imprenditore ha avvisato il 113 e l’infermiere è stato fermato con i soldi in una scatola di scarpe dopo lo scambio avvenuto nei presso dell’esercizio. Il 65enne ad ogni non fa parte dei clan locale e va ancora chiarito a quale titolo agisse a scopo estorsivo.

Vuoi restare sempre aggiornato sulle notizie della tua città? Iscriviti al nostro servizio Whatsapp CLICCA QUI PER SCOPRIRE COME FARE