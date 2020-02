Ruba nelle auto, 58enne di Sant’Anastasia in manette: trovato con il kit per lo scasso

I carabinieri della tenenza di Casalnuovo hanno arrestato per tentato furto aggravato P.R., 58enne di Sant’Anastasia già noto alle forze dell’ordine: stava provando a forzare la portiera di un’utilitaria parcheggiata in viale dei Tigli ma è stato notato dal proprietario dell’auto che ha chiamato il 112. I militari – intervenuti in pochi minuti – lo hanno bloccato poco prima che fuggisse. Nelle sue disponibilità cacciaviti, tronchesi ed altri attrezzi utilizzati verosimilmente per lo scasso: tutti sono stati sottoposti a sequestro. Sottoposto ai domilciiari, il 58enne è in attesa di giudizio.

