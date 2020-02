Ritrova con il gps lo scooter rubato nel Vesuviano: ladro in fuga, preso dai carabinieri

A Ercolano i carabinieri del nucleo radiomobile hanno arrestato per resistenza, lesioni personali e ricettazione Salvatore Tarantino, 35enne napoletano. Un cittadino ha chiesto aiuto alla pattuglia dei carabinieri perché il suo gps gli segnalava a pochi passi la presenza del suo scooter rubato 5 giorni fa. I militari sono andati in via Belvedere – dove la vittima gli aveva indicato – e hanno trovato il motociclo ma con Tarantino a bordo. Ne è nato un inseguimento durante il quale i carabinieri hanno forato anche due pneumatici. L’uomo ha imboccato una strada chiusa e sentitosi braccato ha abbandonato lo scooter per scappare a piedi. I carabinieri lo hanno rincorso e dopo una breve colluttazione sono riusciti a bloccarlo. Arrestato, è ora ristretto nelle camere di sicurezza in attesa di giudizio.

Vuoi restare sempre aggiornato sulle notizie della tua città? Iscriviti al nostro servizio Whatsapp CLICCA QUI PER SCOPRIRE COME FARE