Ritorna la Serie A dopo il rinvio delle partite per il Virus: la bolletta per vincere 515 euro

Dopo lo stop ad alcuni match la scorsa giornata per l’emergenza coronavirus, la Serie A torna in campo questo weekend per disputare la 26ª giornata. Alcune partite verranno giocate a porte chiuse. Ad aprire il programma di questo turno sarà la sfida dell’Olimpico di domani alle 15 Lazio-Bologna, i biancocelesti vengono da 20 risultati utili consecutivi in campioanto e sono a -1 dalla Juventus capolista. Alle 18 scendono in campo Udinese e Fiorentina, mentre l’anticipo delle 20.45 vedrà il Napoli di Rino Gattuso sfidare il Torino. Gli azzurri, dopo la vittoria a Brescia e il pari in Champions League contro il Barcellona, vogliono tornare al successo in casa. Il lunch match di giornata vedrà invece di fronte Milan e Genoa. Tre le partite in programma alle 15: Lecce-Atalanta, Parma-Spal e Sassuolo-Brescia. La Roma, qualificatasi per gli ottavi di Europa League, fa visita al Cagliari. Il posticipo delle 20.45 vedrà di fronte la sfida scudetto Juventus-Inter che, a causa dell’emergenza coronavirus, si giocherà a porte chiuse. A concludere il programma di questo turno sarà la sfida di lunedì alle 20.45 al Ferraris tra Sampdoria ed Hellas Verona.

Ecco dunque i pronostici validi per la 26^ giornata di campionato:

LAZIO-BOLOGNA

Allo stadio Olimpico di Roma si apre la ventiseiesima giornata di Serie A, la settima del girone di ritorno, che vedrà affrontarsi Lazio e Bologna. Due squadre in corsa per obiettivi diversi. I padroni di casa si trovano in piena lotta per il titolo, essendo ad un solo punto dalla Juventus capolista. Ospiti che, invece, si trovano in corsa per un piazzamento europeo. Nella gara di andata giocata al Dall’Ara, pareggio per 2-2. Gara che si giocherà a porte chiuse per l’emergenza legata al Coronavirus. Per quanto riguarda il pronostico, difficilmente la Lazio farà un passo falso dinanzi ai propri tifosi. Pronostico LAZIO-BOLOGNA 1X. Con quota intralotcafé di 1,13.

UDINESE-FIORENTINA

I friulani puntano alla salvezza ma gli ultimi risultati li hanno portati a ridosso della zona retrocessione. Padroni di casa che sono quindicesimi in classifica con 27 punti, a più cinque sulla zona retrocessione. La Fiorentina è una delle delusioni di questa stagione. Viola che erano partiti per lottare per un piazzamento europeo e, invece, cercano punti per tenersi a distanza dalla zona retrocessione. Ospiti che sono tredicesimi con 29 punti, solo a più due sull’Udinese e a più sette sul terzultimo posto, occupato dal Genoa. Sfida delicata tra due squadre che non possono permettersi passi falsi.

Pronostico UDINESE-FIORENTINA 12. Con quota intralotcafé di 1,34

NAPOLI-TORINO

Partenopei che di partita in partita stanno trovando sempre maggior convinzione, quadrata e concreta la squadra di Mister Gattuso, ora il sogno azzurro è rientrare in corsa per un piazzamento utile in chiave Champions. Il Torino è in caduta libera, nulla è valso finora il cambio allenatore, problemi di tenuta fisica e tattica, classifica che si è fatta critica per i granata che senza una decisa inversione di marcia rischiano un finale di stagione amarissimo. Napoli favorito in virtù del fattore campo e di un maggior tasso tecnico rispetto al Torino apparso in completo disarmo nelle ultime uscite. Padroni di casa che potrebbero però accusare le fatiche della partita giocata martedì sera contro il Barcellona.

Pronostico NAPOLI-TORINO 1X. Con quota intralotcafé di 1,10.

MILAN-GENOA

Il “Diavolo” ha rimesso a tiro il treno che porta in Europa League e confermato di essere sulla strada giusta, visibili e concreti i progressi della banda di Mister Stefano Pioli, letteralmente trasformata con l’arrivo di Zlatan ibrahimovic, squadra esaltata dal carisma e dalla qualità del campione svedese, con lui in campo è tutta un’altra storia. Grifone alle prese con una classifica preoccupante ma nel mercato di gennaio la società ligure ha tentato operazioni in entrata e la sensazione è che ora ci sia la qualità per tirarsi fuori dalla zona retrocessione. Milan chiamato a confermare quanto di buono espresso nelle ultime uscite, Genoa davanti ad impegno severo.

Pronostico MILAN-GENOA 1X. Con quota intralotcafé di 1,14.

LECCE-ATALANTA

Per quanto espresso finora in campo in termini di gioco e di risultati i pugliesi hanno chance importanti di poter centrare l’obiettivo salvezza. La scorsa settimana Atalanta a riposo forzato causa l’emergenza legata al “Coronavirus”. Bergamaschi che stanno attraversando un ottimo momento, in piena zona Champions League, la banda di Mister Gasperini rappresenta una delle realtà più belle del calcio italiano. Lecce di fronte ad ostacolo non semplice, Atalanta superiore in tutto e con le carte in regola per fare la voce grossa al “Via del Mare”.

Pronostico LECCE-ATALANTA 2. Con quota intralotcafè di 1,38.

PARMA-SPAL

Il Parma sta disputando un buon campionato, gialloblu in piena corsa per un piazzamento utile in chiave Europa League. Spal sull’orlo del baratro, reduce da 5 sconfitte consecutive e mestamente ultima in classifica. Derby emiliano che vede il Parma nel ruolo di favorito. Spal in caduta libera e davanti ad impegno non semplice.

Pronostico PARMA-SPAL 1X. Con quota intralotcafé di 1,28.

SASSUOLO-BRESCIA

Brescia in grande difficoltà, penultimo in classifica non vince dall’otto dicembre scorso, bottino magrissimo e una marcia da sicura retrocessione in Serie B. Partita dove il Sassuolo raccoglie i favori del pronostico, Brescia bisognoso assolutamente di punti per alimentare le residue speranze di salvezza. Valutiamo la superiorità tecnica degli emiliani.

Pronostico SASSUOLO-BRESCIA 1X. Con quota intralotcafé di 1,20.

CAGLIARI-ROMA

Il Cagliari non sa più vincere, l’ultimo successo in campionato dei sardi risale al 2 dicembre scorso. Evidente anche il calo fisico dei rossoblu, in un momento difficile e chiamati a ripartire per rientrare in gioco. Domenica scorsa la Roma ha Giallorossi che stanno vivendo una stagione avara di soddisfazioni, complice anche una serie incredibile di infortuni la squadra di Fonseca arranca pesantemente, non centrare una qualificazione alla prossima edizione della Champions League risulterebbe danno economico e sportivo di proporzioni rilevanti per i capitolini. Partita che vede di fronte 2 squadre in uno stato di forma non ottimale. Prevediamo una gara movimentata alla Sardegna Arena.

Pronostico CAGLIARI-ROMA 12. Con quota intralotcafè di 1,28.

JUVENTUS-INTER

Mister Sarri vince ma non convince pienamente sotto il profilo del gioco, qualche gol di troppo subito e mancanza di concretezza sotto porta avversaria. Vedendo i numeri però ci si accorge che il giudizio non pienamente positivo nei confronti della “Vecchia Signora” deriva dalle grandi aspettative che la riguardano ma la Juve per storia è obbligata sempre e comunque a dare spettacolo. Domenica scorsa Inter a riposo forzato causa l’emergenza sanitaria per il “Coronavirus”. Nerazzurri terzi in classifica e ora attardati di 6 punti dalla Juventus, pur se consapevoli di aver giocato una gara in meno psicologicamente è ora importante il gap nei confronti della capolista. La squadra di Antonio Conte è a un bivio, non fare risultato all’Allianz Stadium significherebbe ridurre al lumicino le possibilità di vincere lo scudetto. Derby d’Italia che probabilmente per questioni di sicurezza verrà giocato a porte chiuse. Partita che ci aspettiamo tirata e bloccata tatticamente. Diamo peso al maggior tasso tecnico della Juventus.

Pronostico JUVENTUS-INTER 1X. Con quota intralotcafé di 1.31.

SAMPDORIA-VERONA

I Blucerchiati non riescono ad avere continuità di risultati, classifica problematica per la squadra di Mister Ranieri probabilmente destinata a lottare fino alla fine del torneo per centrare l’obiettivo salvezza. Il Verona sta disputando una grande stagione, veneti in forma eccellente ma diamo peso al fattore campo.

Pronostico SAMPDORIA-VERONA 1x. Con quota intralotcafè di 1,43.

