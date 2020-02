Rifiuti smaltiti nel verde, denunciato falegname di San Gennaro Vesuviano

Controlli straordinari dei Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli, nell’ambito di servizi a tutela dell’ambiente e di contrasto allo smaltimento illecito di rifiuti. Decine di aziende controllate, 6 quelle sanzionate. In campo militari del Gruppo di Tutela Forestale, del Nipaaf e delle varie compagnie cittadine e provinciali. A Roccarainola è stato denunciato un 42ennne incensurato di San Gennaro Vesuviano, titolare di una falegnameria. Da accertamenti dei militari è emerso che l’imprenditore non fosse in grado di dimostrare come avesse smaltito tra il 2003 e il 2019 i rifiuti speciali derivanti della lavorazione del legno.

Vuoi restare sempre aggiornato sulle notizie della tua città? Iscriviti al nostro servizio Whatsapp CLICCA QUI PER SCOPRIRE COME FARE