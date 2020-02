Riciclaggio e frode informatica a Nola: due arresti e due obblighi di firma

La Procura della Repubblica di Napoli ha delegato per l’esecuzione i finanzieri del Gruppo di Nola, che hanno eseguito, tra le province di Napoli, Avellino, Benevento, Caserta e Roma, 2 arresti e 2 obblighi di presentazione alla polizia giudiziaria nei confronti di 4 promotori finanziari e dipendenti di istituti di credito. In carcere sono finiti un 50enne e una 55enne di Baiano. Obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, invece, per un 30enne di Marcianise (Caserta) e un 26enne di Roccarainola (Napoli). Per tre di loro e una quarta persona, il gip ha disposto sequestri a conti personali per oltre quattrocento mila euro.

