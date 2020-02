Rapina centro scommesse a Palma Campania, in carcere un 39enne

A Palma Campania i carabinieri della locale stazione hanno arrestato per rapina aggravata S.C., 39enne del posto già noto alle forze dell’ordine. Al centro scommesse di via Trieste è da poco stata consumata una rapina. Un uomo, con in mano un coltello, è entrato nel locale ed ha minacciato di morte la vittima qualora non gli avesse dato l’incasso. Solo 35 euro il “bottino” che il rapinatore ha preso per poi andare via. Il titolare ha chiamato i carabinieri che hanno sentito i testimoni e visto le immagini del sistema di videosorveglianza di cui il locale era munito. Immediata l’identificazione. I carabinieri hanno riconosciuto in quel rapinatore S.C. e si son messi alla sua ricerca. Lo hanno trovato poco dopo a Piazza De Martino: nascondeva nelle proprie tasche un coltello da cucina e 33 euro. Arrestato, l’uomo su disposizione dell’autorità giudiziaria è stato tradotto in carcere.

